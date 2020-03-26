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Онлайн-магазины готовы к ожидающемуся росту числа заказов на выходной неделе

В Wildberries, Ozon и "Беру" рассчитывают справиться с возможным наплывом заказов за счет развитой логистики

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлеры и сервисы доставки продуктов прогнозируют повышенный спрос на свои услуги на следующей нерабочей неделе, но не ожидают сбоев в своей работе. Об этом ТАСС сообщили представители отрасли.

"Мы ожидаем повышение спроса на заказы и доставку продуктов на дом из-за рекомендаций оставаться дома, а также в связи с тем, что следующая неделя официально объявлена нерабочей. После распространения этой новости трафик вырос на 40%. Пока точные прогнозы по росту количества заказов делать рано, но мы считаем, что он будет существенный. Так, например, в пиковые дни (понедельник, вторник) прошлой недели количество заказов увеличилось на 120% относительно аналогичных дней предыдущей, - отметили в компании по доставке продуктов "Утконос". - Можем сказать, что с этим компания справится". Там добавили, что находятся в поиске оптимальных решений, которые позволят сократить временной интервал доставки.

Заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина также отметила, что компания готова к увеличению спроса. "Мы ожидаем дальнейший рост заказов по всей стране, и мы к этому готовы: наши фулфилмент-фабрики и служба доставки работают в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить жителей доступом к любым товарам, которые могут им потребоваться", - сказала она.

Представитель "СберМаркета" в свою очередь сообщил, что после скачка спроса на доставку продуктов на прошлой неделе компания укрепила IТ-инфраструктуру для поддержания стабильной работы сайта и приложения. Кроме того, "СберМаркет" планирует привлекать порядка 500 новых человек в неделю (сейчас с сервисом сотрудничает 2,2 тыс. человек).

В Wildberries, Ozon и "Беру" добавили, что рассчитывают справиться с возможным наплывом заказов в выходную неделю за счет развитой логистики. "Мы ожидаем, что на следующей неделе увидим еще больше покупателей на маркетплейсе "Беру" и рост числа заказов. Мы работаем с более 20 службами доставки и всегда можем нарастить свои логистические мощности, чтобы продолжать доставлять заказы вовремя. На сервисе "Яндекс.Маркет" ожидаем сохранение повышенного спроса, который наблюдаем последние две недели", - отметил ТАСС представитель "Беру".

В Wildberries уточнили, что планируют доставлять большую часть заказов на следующий день после их оформления. "Даже в периоды пика спроса перед новогодними праздниками и во время крупных распродаж доставка Wildberries осуществляется в плановом режиме и без задержек: в нашей собственной логистической службе работают свыше 3 тыс. курьеров, мы постоянно наращиваем штат сотрудников", - пояснили в компании.

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