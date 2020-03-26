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Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

Индекс Dow Jones установился на отметке 22 552,17 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы повысились в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвесторы рассчитывают, что власти США примут меры по стимулированию экономики в свете распространения нового коронавируса.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 1351,62 пункта (6,38%) и установился на отметке 22 552,17 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 154,51 пункта (6,24%) и оказался на отметке 2630,07 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 413,24 пункта (5,60%), до 7797,54 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:02 по времени Восточного побережья США (23:02 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,3 (5,31%), до $23,19.

В четверг были опубликованы официальные данные, согласно которым число обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе выросло до рекордных 3,28 млн, однако это не остановило рост котировок. "Инвесторы полагают, что данные, подобные сегодняшним, повысят вероятность того, что Палата представителей одобрит законопроект о стимулирующих мерах", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика компании Charles Schwab Джеффри Клайнтопа. По его мнению, "чем ниже и хуже показатели в краткосрочной перспективе, тем больше шансы на принятие мер в налоговой сфере, которые могут помочь восстановлению".

В среду Сенат Конгресса США одобрил пакет стимулирующих экономику мер в размере $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. В пятницу проголосовать по данному законопроекту должны в Палате представителей. Президент США Дональд Трамп заявлял, что подпишет его.

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