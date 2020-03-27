В ЕС обсуждают выпуск бондов соцстабильности на сумму до 2% ВВП для борьбы с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лидеры 27 стран ЕС в ходе видеоконференции в четверг обсуждают выпуск впервые в истории сообщества общеевропейских бондов социальной стабильности со сроком погашения от 5 до 10 лет и льготными условиями обслуживания для привлечения кредитных средств на борьбу с пандемией вызванного коронавирусом заболевания и ее экономическими последствиями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

Кредитные линии в рамках эмиссии этих бондов будут предоставляться конкретным европейским странам, которые более всего нуждаются в ликвидности для борьбы с пандемией, а также с предстоящим в результате всеобщего карантина мощным экономическим спадом. Объем кредитной линии для каждой из стран сообщества может достигать 2% национального ВВП.

Неприятный стабфонд

Предполагается, что эмиссией бондов будет заниматься стабфонд зоны евро - Европейский стабилизационный механизм (ESM), который был создан в ходе кризиса суверенной задолженности зоны евро в 2010-2014 годах и использовался для привлечения кредитных средств в финансовые системы Греции, Кипра, Испании, Португалии и Ирландии для предотвращения их дефолтов. Участие в ESM и получение стабилизационного финансирования обуславливалось целым набором очень жестких требований, прозванных политикой бюджетной дисциплины. Эти требования в целом заставляли страны - получатели помощи максимально урезать все возможные бюджетные траты, включая социальные, и повышать доходы - от новых налогов, приватизаций госимущества и так далее. Их цель - вывести бюджет проблемной страны в профицит, чтобы она смогла возвращать долги кредиторам.

Общие риски

Принципиально новым аспектом обсуждаемых общеевропейских бондов социальной стабильности станет тот факт, что гарантировать эти займы должны будут все без исключения страны Евросоюза, то есть условия для получения займов должны быть одинаковыми, например, для Германии и Италии. Сейчас на рынке заемного капитала стабильная Германия может заимствовать деньги под значительно более низкие проценты.

Впрочем, у новой системы есть и прямые отсылки к опыту бюджетной дисциплины прошлого кризиса. Чтобы получить кредитную линию за счет эмиссии бондов соцстабильности страна должна будет доказать главному исполнительному органу ЕС - Еврокомиссии (ЕК) - свою кредитную состоятельность, то есть способность вернуть деньги. И если ЕК сочтет, что государство не является кредитоспособным, то ему будут рекомендованы меры для повышения кредитоспособности.

Тяжелый компромисс

Данная система - это попытка компромиссного решения, которое должно удовлетворить как богатые северные, так и бедные южные страны ЕС. В реальности же ей пока не доволен никто: первая экономика ЕС, Германия, считает, что ей опять придется платить за более слабые страны сообщества, а зажатой в карантине Италии нужны не кредиты, пусть даже льготные, но под жесткие обязательства, а прямая и экстренная помощь. Положение Рима усугубляется тем, что он предельно закредитован еще с прошлого финансового кризиса, к настоящему времени его госдолг составляет почти 135% ВВП, превышая €2 трлн.

Пока нет ясности, удастся лидерам сообщества договориться по этому проекту финансирования мер по борьбе с грядущей рецессией или же им потребуется созывать новый саммит.