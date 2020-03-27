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Распространение коронавируса нового типа

Ростовским ИП из-за коронавируса пересмотрят условия аренды

В отношении госимущества предпринимателям дадут отсрочку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Арендные платы субъектов МСП в Ростовской области, арендующих государственное и муниципальное имущество, будут отсрочены до конца 2020 года. Об этом сообщил в видеообращении к жителям региона губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Примем решение об отсрочке уплаты арендных платежей представителям малого и среднего бизнеса, которые арендуют государственное и муниципальное имущество. В отношении госимущества предпринимателям будет дана отсрочка до конца текущего года", - сказал Голубев.

Глава региона уточнил, что соответствующее решение будет принято на ближайшем заседании правительства.

Голубев также обратился к частным арендодателям, призвав их пересмотреть условия аренды. "Большинство представителей малого и среднего бизнеса арендуют негосударственные помещения, которые принадлежат частным владельцам. Обращаюсь к таким арендодателям с просьбой о пересмотре условий аренды. Сделать это возможно только на добровольных начала. <...> Антикризисная корректировка ставок и сроков оплаты выгодна обеим сторонам - и арендаторам, и арендодателям", - отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что план первоочередных мер по удерживанию экономической стабильности в области будет принят до 2 апреля. "В семидневный срок до 2 апреля будет разработан и утвержден план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики, социальной стабильности в условиях распространения коронавирусной инфекции", - сказал Голубев.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Ростовской области был выявлен 25 марта у женщины, прилетевшей из Таиланда, ее состояние оценивается как удовлетворительное, высокой температуры у нее нет.

Обращение президента

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, Путин поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьРаспространение коронавируса нового типа
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