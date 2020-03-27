Фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы пережить кризис

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Экономика Евросоюза должна впасть в спячку, чтобы перенести с минимальными потерями кризис из-за повсеместного карантина, введенного для сдерживания пандемии вызванного коронавирусом заболевания. Об этом заявила в четверг вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам видеоконференции глав государств и правительств 27 стран ЕС, посвященной ситуации с коронавирусом.

"В течение последних недель мы все [институты ЕС] интенсивно работали, чтобы принять меры, которые позволят нашей экономике впасть в зимнюю спячку, чтобы пережить кризис коронавируса", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что помощь ЕС странам-членам в этой ситуации заключалась в разрешении им без ограничения оказывать государственную помощь своим предприятиям, что в нормальных условиях европейские нормы запрещают. Также Евросоюз приостановил действие базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста. Тем самым ЕС разрешил странам сообщества набирать дополнительные кредиты и увеличивать дефицит своих бюджетов выше 3% ВВП, чтобы вливать деньги в экономику. Фон дер Ляйен также напомнила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял программу по выкупу ценных бумаг европейских компаний на сумму до €750 млрд.

"Теперь мы можем рассмотреть иные инструменты, которые позволят нам двигаться дальше", - заявила она. Саммит ЕС не согласовал конкретных мер по оказанию непосредственной помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам, в первую очередь Италии. Вместо этого он поручил Еврокомиссии и Еврогруппе разработать в течение 14 дней план поддержки и восстановления экономики ЕС после отмены карантина.

В настоящее время карантинные меры различной степени интенсивности и продолжительности введены во всех государствах ЕС. Границы внутри Шенгенской зоны фактически закрыты для передвижения людей, за исключением неизбежных поездок. При этом страны ЕС стараются наладить бесперебойное трансграничное движение грузового автотранспорта, чтобы гарантировать сохранение производственных цепочек внутри сверхинтегрированного единого рынка ЕС.