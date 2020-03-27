Директор МВФ заявила о прогрессе по дальнейшему финансированию для Украины

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли прогресса по вопросу дальнейшего финансирования этой страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

"На прошлой неделе на переговорах с украинскими властями достигнут хороший прогресс по новой кредитной программе. Принятие закона о банках и земельной реформы позволит быстро продвинуться в определении параметров нового механизма [финансирования] с более широким доступом, чем ранее ожидалось", - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ и президент Украины Владимир Зеленский обсудили 22 марта по телефону возможность увеличения объема поддержки страны на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

В начале декабря Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Новая программа призвана сменить принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд. Но по ней Киев успел получить пока только около $1,4 млрд.