МВФ выделит Киргизии $120 млн на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фонда.

"Исполнительный совет МВФ одобрил первый запрос на предоставление срочной финансовой помощи странам на противодействие вызовам, которые представляет COVID-19. Одобрение запроса Киргизии открывает доступ к $120,9 млн, что позволит выровнять баланс платежных нужд в связи со вспышкой коронавируса, - отмечается в тексте. - Помощь активизирует донорскую поддержку и ресурсы по [покрытию] затрат на здравоохранение".

Как ранее сообщил директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур, за финансовой помощью в фонд обратились 10 государств региона.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20 часов вечера до 7 часов утра. По последним данным, в Киргизии выявлено 44 случая заражения коронавирусом.