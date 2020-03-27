Изменение условий аренды из-за коронавируса может затронуть 17% дорогих офисов Москвы

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Пересмотр условий по аренде офисов в Москве из-за ситуации с коронавирусом может коснуться 17% бизнес-центров Москвы высокого сегмента. Об этом ТАСС в пятницу сообщил региональный директор департамента офисной недвижимости Colliers International Кермен Мастиев.

"17% бизнес-центров Москвы класса А применяют валютные договоры для сдачи помещений в аренду, в которых мы ожидаем пересогласование условий в первую очередь", - сказал он.

Эксперт ожидает, что "некоторые компании-арендаторы скоро будут обращаться к собственникам помещений с просьбой об арендных каникулах или пересмотре ставок с обсуждением валютного коридора, где он еще не применен". Однако он уточнил, что пока не введен повсеместный карантин, компании сами принимают решение об удаленной работе сотрудников, поэтому о массовом характере таких мер в офисном сегменте пока речи не идет.

Компании, которые находятся в долларовых договорах будут инициировать переговоры с собственниками, соглашается директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Эксперт также отметила, что на рынке офисной недвижимости Москвы активизировались арендаторы, которые находятся в стадии перезаключения договоров и хотят получить более выгодные условия аренды.

Некоторые арендаторы пытаются прощупать рынок - понять, есть ли возможность оптимизировать условия по арендной ставке, сообщила руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина. По ее словам, средние ставки аренды на столичные офисы в марте 2020 года увеличились на 2,8 п.п. до 20589 рублей за кв. м в год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"В условиях текущей неопределенности сложно давать устойчивые прогнозы, но в краткосрочной перспективе одного-двух кварталов мы не ожидаем резкого изменения средних арендных ставок", - сказала она. При этом эксперт не исключает, что некоторые владельцы офисных помещений в Москве могут начать демпинговать, чтобы закрыть вакансии.