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Минэнерго создало штаб по мониторингу финансового состояния основных предприятий ТЭК

Штаб возглавит министр энергетики Александр Новак

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики создало штаб по мониторингу финансового состояния крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса России для обеспечения устойчивости российской экономики. Его возглавит министр энергетики Александр Новак, сообщает Минэнерго.

"Работа штаба позволит своевременно обнаруживать негативные факторы, влияющие на устойчивое развитие системообразующих организаций ТЭК. Кроме этого, одной из задач штаба является подготовка предложений в межведомственную комиссию по мониторингу финансово-экономического состояния организаций российской экономики для принятия мер по устранению выявленных рисков либо минимизации их негативного влияния на основные операционные и финансово-экономические показатели деятельности системообразующих организаций ТЭК", - сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов.

Оперативный штаб будет мониторить экономическое состояние 73 крупнейших компаний ТЭК.

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