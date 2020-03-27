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Распространение коронавируса нового типа

Delivery Club отменил комиссию за подключение к сервису для локальных ресторанов

Комиссия для крупных ресторанов не изменится

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Компания Delivery Club до конца июля 2020 года не будет взимать комиссию с локальных ресторанов за размещение на сервисе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Delivery Club запускает программу поддержки локальных ресторанов. C сегодняшнего дня новые рестораны, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы своими силами, смогут получать заказы через Delivery Club без какой-либо комиссии. Условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, состоящих не более чем из трех филиалов. Нулевая комиссия будет действовать для них до конца июня 2020 года. Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта и попадают под обозначенные условия", - сообщили в компании.

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Отмечается, что для новых локальных ресторанов, которые примут решение доставлять заказы с помощью курьеров Delivery Club, комиссия до конца июля составит 25% от суммы заказа, что на 10 п.п. меньше стандартной. Комиссия для локальных ресторанов, подключившихся к платформе до 15 марта, будет снижена на 5 п.п. (как при доставке своими силами, так и при доставке курьерами Delivery Club). Комиссия для крупных ресторанов не изменится.

"Одновременно с этим Mail.ru Group и Delivery Club готовят предложения для Минэкономразвития РФ по софинансированию программы поддержки ресторанов государством. Если программа получит поддержку, комиссии будут снижены, а условия, необходимые для работы с сервисом по нулевой комиссии, расширены. На сегодняшний момент Delivery Club работает более чем с 15000 ресторанов, причем больше 1000 из них подключились к платформе только за прошлые две недели. В некоторые дни количество заявок от новых ресторанов в четыре-пять раз превышало докризисные показатели", - добавили в компании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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