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Распространение коронавируса нового типа

"КамАЗ" приостановит производство на время объявленных в России выходных

На оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям

КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Производство на "КамАЗе" будет приостановлено с 30 марта по 3 апреля 2020 года в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. На оплачиваемые выходные уйдут все сотрудники предприятия, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба ПАО "КамАЗ".

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина следующая неделя - с 30 марта по 3 апреля - станет нерабочей.

"Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена нерабочей для камазовцев. На оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям", - говорится в сообщении.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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