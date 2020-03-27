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Предприниматели Дальнего Востока попросили снизить региональные налоги

Бизнес-омбудсмены регионов округа отмечают, что с проблемами столкнулись практически все сферы экономики

ТАСС, 27 марта. Предприниматели на Дальнем Востоке попросили снизить региональные налоги из-за вводимых карантинных мероприятий. Как сообщили ТАСС бизнес-омбудсмены регионов, если раньше о проблемах заявлял только турбизнес, то теперь с ними столкнулись практически все отрасли экономики.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес).

"В Приморье обращения за помощью от бизнесменов поступают к властям с февраля, когда ограничение пассажирского сообщения с Китаем, а потом и с Южной Кореей сильно сказалось на турбизнесе и сфере гостеприимства, - сказала ТАСС уполномоченный по защите предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. - В связи с этим в среду [25 марта] был принят региональный закон о налоговых послаблениях для отдельных отраслей экономики. Но после рекомендаций о закрытии спортивных залов, бассейнов, театров, отмене мероприятий стали поступать обращения от других предпринимателей".

Со своими обращениями из-за убытков от карантина в налоговую службу впервые обратились и предприниматели Камчатки. Как сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен региона Станислав Борцов, в краевом управлении Федеральной налоговой службы создан ситуационный центр по отслеживанию такой информации. "Предприниматели туда уже звонят, и с каждой заявкой мы будем работать в индивидуальном порядке. Все-таки мне кажется справедливым, что предприниматели должны объяснить некую взаимосвязь между потерей прибыли и распространением коронавируса, и, если это действительно так, меры поддержки будут оказаны", - добавил Борцов.

В Хабаровском крае для поддержки малого и среднего бизнеса создали оперативный штаб. По его данным, в зону риска попали предприятия в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, транспортных перевозок, дополнительного образования, частные детские сады. Чтобы помочь им, краевой Гарантийный фонд и Фонд поддержки малого предпринимательства расширят программы по рефинансированию и реструктуризации кредитов. Запланировано снижение процентных ставок, отсрочка по платежам за аренду краевого и муниципального имущества.

Обращения предпринимателей собирают и власти Сахалинской области. "Мы просим отменить начисление и уплату всех видов региональных налогов - транспортных и имущественных - с 1 апреля до 1 июня для тех компаний, которые наиболее серьезно пострадали. Это семь видов деятельности. Следующая мера, которую просит бизнес, - отменить уплату и начисление всех видов региональных налогов с 1 апреля по 1 июля 2020 года для социально ориентированных некоммерческих компаний", - сообщил журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко.

Теги
РоссияДальний Восток
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