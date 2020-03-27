Минсельхоз разработал механизм квотирования экспорта пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает с 1 апреля ввести квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн тонн, говорится в сообщении министерства.

"Министерством при участии крупнейших отечественных экспортеров зерна разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Проект постановления правительства РФ "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза" предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, в материалах Минсельхоза отмечается, что для обеспечения продовольственной безопасности экспорт зерна из РФ в сезоне 2019/2020 не должен превышать 39,7 млн тонн. "В целях обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз России считает необходимым обеспечить перед новым сезоном переходящие запасы по указанным зерновым культурам (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи - прим. ТАСС) в размере не менее 17,5 млн тонн. Для сохранения данного объема запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи их экспорт в текущем сезоне 2019/2020 не должен превышать 39,7 млн тонн", - говорится в материалах министерства.