"Ситимобил" будет возить врачей НИИ Склифосовского бесплатно

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Агрегатор такси "Ситимобил" организовал бесплатные поездки врачам Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"С 27 марта компания организовала бесплатные поездки для персонала НИИ Склифосовского. Сейчас в двух лечебных корпусах учреждения проходят лечение более 100 инфицированных коронавирусом. Врачи и медперсонал медучреждения уже сегодня могут бесплатно заказать такси через приложение "Ситимобил" для поездок на работу и домой. Программа работает при содействии благотворительного фонда "Доступ", - сообщили в компании.

По словам исполнительного директора агрегатора Виталия Бедарева, компания готова предложить свои услуги и другим больницам, работающим с заболевшими коронавирусом.