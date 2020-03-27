РЖД и ЯНАО подписали соглашение о взаимодействии в области ж/д транспорта до 2022 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы, следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии.

В числе актуальных задач сотрудничества освоение перспективных объемов грузов, создание транспортно-пересадочных узлов, модернизация объектов пассажирского комплекса.

Стороны намерены сотрудничать при реализации инвестиционных проектов по строительству железнодорожной магистрали "Северный широтный ход".

По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, инвестиции "РЖД" в развитие магистрали на территории ЯНАО в 2019 году составили 1,7 млрд рублей. В 2020 году ожидается рост на 18%, до 2 млрд рублей.