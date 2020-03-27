{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД и ЯНАО подписали соглашение о взаимодействии в области ж/д транспорта до 2022 года

Стороны планируют освоение перспективных объемов грузов, создание транспортно-пересадочных узлов, модернизацию объектов пассажирского комплекса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы, следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии.

В числе актуальных задач сотрудничества освоение перспективных объемов грузов, создание транспортно-пересадочных узлов, модернизация объектов пассажирского комплекса.
Стороны намерены сотрудничать при реализации инвестиционных проектов по строительству железнодорожной магистрали "Северный широтный ход".

По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, инвестиции "РЖД" в развитие магистрали на территории ЯНАО в 2019 году составили 1,7 млрд рублей. В 2020 году ожидается рост на 18%, до 2 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Российский рынок акций ускорил снижение вслед за дешевеющей нефтью
Так, индекс РТС опустился на 5,27%, индекс Мосбиржи снизился на 3,42%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС