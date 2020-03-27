Продавцы стали в два раза чаще регистрироваться в Ozon за последнюю неделю

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Интернет-платформа Ozon зафиксировала двукратный рост числа продавцов на регистрацию на своем маркетплейсе относительно среднего недельного числа заявок в 2020 году. В процессе регистрации находятся 23 тыс. продавцов при 9,5 тыс. работающих с площадкой. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Интернет-платформа Ozon отметила всплеск регистраций предпринимателей на своем маркетплейсе. За последнюю неделю количество новых компаний выросло более чем в 2 раза относительно среднего значения 2020 года, а 24 марта за рабочий день на площадку пришло более 600 новых продавцов. Всего в процессе регистрации и заведения товаров на маркетплейс Ozon сейчас находятся 23 тыс. компаний", - сообщили в компании.

Помимо роста числа новых предпринимателей и магазинов на платформе Ozon, также отмечается увеличение ассортимента у уже работающих партнеров - их на площадке более 9,5 тыс. Количество новый позиций в ассортименте, добавленных за сутки 25 марта, превысило отметку в 50 тыс., что в 3 раза больше среднего значения 2020 года.

Ozon также отмечает рост числа зарегистрированных на маркетплейсе региональных производств и компаний. Активно себя проявляют предприниматели из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

"Переход из офлайна в онлайн актуален не только для покупателей, но и для продавцов - возможности продавать офлайн сейчас ограничены, а маркетплейсы в этом случае - оптимальное решение, поскольку дают возможность бизнесу не только поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию" - отметила директор площадки Ozon.Marketplace Анна Калеева.

Сейчас ассортимент Ozon превышает 5 млн товарных наименований, при этом свыше 80% всего ассортимента обеспечивают продавцы платформы. В марте уже 60% всех заказов покупателей содержат товары продавцов. На платформе Ozon в 24 категориях представлены товары крупных брендов, представителей малого и среднего бизнеса и российских производителей из разных регионов.