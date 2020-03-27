ЦБ выявил "дыру" в капитале петербургского "Невского банка"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) петербургского "Невского банка", у которого Банк России 13 декабря 2019 года отозвал лицензию, составил 2,76 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 242,87 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет почти 3 млрд рублей.

Банк России 13 декабря 2019 года отозвал лицензию у "Невского банка" по причине формирования резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам. Это привело к полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации. Более того, "Невский банк" также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Согласно решению регулятора, в банк была назначена временная администрация.

"Невский банк" занимал по состоянию на 1 декабря 2019 года 317-е место в банковской системе РФ.