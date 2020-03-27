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Филип Гаджен исключен из списка кандидатов в новый состав набсовета Сбербанка

Соответствующее решение было принято 27 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный директор московского офиса Oliver Wyman Филип Гаджен исключен из списка кандидатур в новый состав наблюдательного совета Сбербанка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Исключить предложенного наблюдательным советом кандидата Филиппа Эндрю Гаджена из списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2019 года на основании заявления Ф.Э. Гаджена от 26 марта 2020 года об отказе от избрания в наблюдательный совет и отзыве данного им 10 марта 2020 года согласия на выдвижение и избрание в наблюдательный совет ПАО "Сбербанк", - отмечается в сообщении.

Соответствующее решение набсовет Сбербанка принял 27 марта.

Ранее в набсовет Сбербанка было выдвинуто 15 кандидатов, 12 из них уже являются членами наблюдательного совета. Среди новых кандидатов - министр финансов Антон Силуанов, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Новым кандидатом был также генеральный директор московского офиса Oliver Wyman Филип Гаджен.

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