Сбербанк и "Аэрофлот" обсуждают реструктуризацию лизинговых обязательств

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Аэрофлот" обратился в Сбербанк с запросом о реструктуризации лизинговых обязательств, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Запрос "Аэрофлота" о реструктуризации лизинговых обязательств "Аэрофлота" в компанию "Сбербанк Лизинг" поступил. В настоящий момент параметры реструктуризации долговых обязательств обсуждаются сторонами", - сказал Попов.

Ранее стало известно, что "ВТБ Лизинг" реструктурирует лизинговые платежи "Аэрофлота" по почти 70 самолетам.