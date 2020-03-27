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Toyota приостанавливает на неделю производство автомобилей в России

Работа прекратится до 5 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Завод автоконцерна Toyota в России, расположенный в Санкт-Петербурге, приостановит производство в период 28 марта по 5 апреля 2020 года в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели и неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В соответствии c указом президента Российской Федерации, а также исходя из сложной эпидемиологической обстановки ООО "Тойота Мотор" приняла решение приостановить работу всех бизнес-единиц в России, включая офис, производство, центральный и региональный склады с 28 марта по 5 апреля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляют на рынок РФ, а также экспортируют на рынки Казахстана и Белоруссии.

Теги
Россия
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