Власти Дагестана выделили в этом году на борьбу с саранчой более 20 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили из регионального бюджета более 20 млн рублей на обработку сельскохозяйственных полей от саранчи, которая уже выявлена на площади более 100 тыс. га из 140 тыс. га обследованных. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Для проведения химзащитных мероприятий против саранчовых вредителей из регионального бюджета на 2020 год выделено 21,2 млн рублей. В настоящее время завершены конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций для выполнения предусмотренных работ с применением авиации и наземной техники", - сообщает пресс-служба со ссылкой на первого заместителя главы Минсельхозпрода республики Шарипа Шарипова.

Кроме того, отмечено, что специалистами регионального филиала Россельхозцентра на сельскохозяйственных угодьях республики уже проведены обследования с целью обнаружения кубышек саранчовых вредителей на площади 140 тыс. га, в результате чего они выявлены на площади более 100 тыс. га.

Как отмечается, погодные условия осенне-зимнего периода 2019-2020 годов оказались благоприятными для перезимовки и развития личинок саранчовых вредителей. "В этой связи министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов призвал все ответственные службы подойти к вопросам недопущения массового распространения саранчовых со всей ответственностью", - уточнили в пресс-службе.

Руководитель аграрного ведомства напомнил руководителям сельхозпредприятий о необходимости изыскать возможности для приобретения дополнительного запаса препаратов, говорится в сообщении. При этом было отмечено, что для своевременного проведения химзащитных работ аграриям до 15 апреля необходимо подать заявки в Россельхозцентр на обследование закрепленных земель на наличие саранчовых.

Гусейнов также сообщил, что для принятия своевременных и координированных мер по борьбе с саранчовыми вредителями на постоянной основе налажен обмен информацией по зараженным территориям с соседними приграничными регионами на уровне аграрных ведомств Ставропольского края и Республики Калмыкия.