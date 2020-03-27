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Средняя ставка по ипотеке в России в феврале опустилась до 8,69%

Как следует из статистики ЦБ, этот показатель обновил исторический минимум

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года снизилась до 8,69% годовых с 8,79% в январе и обновила исторический минимум, следует из статистики Банка России.

В документе указано, что за январь-февраль 2020 года было выдано 186,248 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 456,42 млрд рублей (на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Совокупный ипотечный портфель банков России в январе 2020 года достиг 7,651 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,4%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 73,96 млрд рублей.

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