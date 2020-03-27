"Транснефть": маршрутные поручения по поставке с апреля нефти в Белоруссию не оформлены

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ни одного маршрутного поручения по поставке нефти в Белоруссию во втором квартале этого года в настоящее время не оформлено, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Транснефть" получила заявки компаний на поставку нефти в Белоруссию, но ни одно маршрутное поручение пока не оформлено", - сказал Демин.

Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали нефть беспошлинно. Размер премии оговаривался индивидуально для каждой компании, но максимально она достигала $12 на тонну к экспортному нетбэку (цена нефти в Балтийских портах без учета транспортных расходов). Поставки нефти на белорусские НПЗ не прекращал только "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Достичь договоренностей о возобновлении регулярных поставок удалось к концу марта. Первой об этом сообщила "Роснефть", отметив, что решение принято именно на тех условиях, которые компания и предлагала. Они подразумевают выплату премии в размере $5 на тонну к цене экспортного нетбэка. Позднее источник ТАСС в отрасли пояснил, что такие условия распространяются на все компании.