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Распространение коронавируса нового типа

В Крыму банк РНКБ введет кредитные каникулы для МСБ на фоне коронавируса

Отсрочка погашения основной суммы кредита будет предоставлена представителям следующих отраслей: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, розничная и оптовая торговля непродовольственными товарами

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Системообразующий в Крыму Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) разрабатывает программу реструктуризации кредитов для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) с отсрочкой погашения основной суммы до 6 месяцев, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе банка.

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Отмечается, что меры предпринимаются в условиях сложившейся в стране эпидемиологической ситуации для поддержки своих клиентов, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии.

"В настоящее время банк разрабатывает и внедряет программу реструктуризации действующих кредитов для представителей малого и среднего бизнеса с возможностью отсрочки погашения основной суммы кредита до 6 месяцев и отсрочки по оплате процентов до 3 месяцев", - говорится в сообщении.

Кредитные каникулы будут распространяться для представителей следующих отраслей: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, розничная и оптовая торговля непродовольственными товарами, чей бизнес пострадал от последствий пандемии. При этом выдача кредитных средств по заключенным кредитным договорам осуществляется в штатном режиме.

Для клиентов - физических лиц в банке уже реализована процедура реструктуризации задолженности по потребительским кредитам, которая позволяет клиентам в индивидуальном порядке в случае ухудшения финансового состояния получить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев или увеличить срок кредита с уменьшением платежа.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. Банк обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

Льготы в Ростовской области

Специальный льготный кредит запустили в Ростовской области для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, дополнительного образования и общественного питания. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В рамках разрабатываемого по поручению губернатора области комплекса мер поддержки экономики, минэкономразвития области совместно с РРАПП [Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства] с 27 марта запустили специальный льготный кредитный продукт для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, дополнительного образования, спорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма льготного займа составляет до 3 млн рублей. Он предоставляется на срок до 3 лет при процентная ставка 1% годовых. Кроме того, предусмотрена отсрочка по платежам по основному долгу до шести месяцев. Также водится мораторий на подачу исковых заявлений в отношении заемщиков-должников на период действия режима повышенной готовности.

"Для перечисленных категорий предпринимателей, ранее получивших льготные кредиты в РРАППе, также предусмотрена возможность отсрочки платежа по погашению основного долга и снижения процентной ставки до 1%", - уточнили в пресс-службе.

Сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил правительству области до 2 апреля разработать областной план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и сохранению стабильности социальной сферы, для этого в регионе создана специальная рабочая группа в состав которой вошли члены областного правительства, представители бизнеса, уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководители ведущих бизнес-объединений.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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