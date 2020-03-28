Минэнерго и ФАС предлагают фермерам снижать траты на электроэнергию не за счет льгот

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживают предоставление льгот на электроэнергию для аграриев, но предлагают воспользоваться рядом уже действующих мер для снижения затрат на энергоресурсы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах министерства и регулятора.
Ведомства и эксперты, опрошенные ТАСС, в частности, видят потенциал снижения стоимости электроэнергии в отказе фермерами от услуг сбытовых компаний и переводе сельхозпредприятий на энергосберегающие технологии. Такой подход не увеличит объем перекрестного субсидирования в энергетике, с которым правительство борется уже не первый год, не ляжет дополнительным бременем на малый и средний бизнес и не станет причиной снижения доходов генерирующих компаний.
В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос о дополнительных способах компенсации аграриям расходов на электричество. 26 марта Минсельхоз РФ сообщил, что направил в Минэнерго предложения по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов с годовым доходом до 120 млн рублей до тарифов населения.
Аргументы против
"Вопросы по поддержке аграриев уже неоднократно прорабатывались Минэнерго. Министерство не поддерживает установление льготной цены для сельхозтоваропроизводителей, так как снижение платежей аграриев приведет к переносу затрат на других потребителей, тот же малый и средний бизнес", - сказали ТАСС в пресс-службе Минэнерго.
А если разницу между экономически обоснованной и льготной ценой на электроэнергию для аграриев не переложить на других потребителей, то в минусе окажутся энергокомпании, сообщает ведомство.
Позицию министерства разделяет и ФАС, отмечая, что сейчас электроэнергия по регулируемым тарифам (ниже экономически обоснованных) поставляется только для населения и приравненным к ним категориям. Регулятор не видит необходимости включать аграрные предприятия в этот список для избежания роста перекрестного субсидирования.
"ФАС не поддерживает введение регулирования тарифов на электроэнергию фермерским хозяйствам с введением дополнительного перекрестного субсидирования", - сказали в пресс-службе регулятора.
Альтернативные решения
По данным Минэнерго, цена на электроэнергию для потребителей сетей низкого напряжения, к которым в основном подключены сельхозтоваропроизводители, в 2019 году составляла 5,66 рубля за 1 кВт ч без НДС - столько же платят за свет магазины, парикмахерские или бюджетные учреждения.
Снизить стоимость киловатта фермеры могут и без введения для них специальных льгот, считают на рынке. Так, по расчетам Минэнерго, 5%-ную экономию по счетам за свет аграрии могут получить при переходе с розничного на оптовый рынок электроэнергии, на котором не потребуется платить сбытовой компании за поставки электроэнергии. Значительно сэкономить поможет и смена тарифа.
"Согласно анализу Минэнерго, более 60% аграриев рассчитываются по самой дорогой ценовой категории. Потенциал снижения затрат на электрическую энергию у четырех из девяти тепличных комплексов при переходе на другую ценовую категорию составляет от 2 до 22%", - сообщает ведомство.
Также Минэнерго рекомендует установку современных экологичных и энергоэффективных источников света, основанных на светодиодных технологиях, и внедрить современные системы управления освещением.
"Способом поддержки может быть адресное субсидирование расходов через соответствующие госпрограммы, а также специальные меры поддержки для МСП в аграрной сфере", - добавляет ФАС.
В пресс-службе "Совета рынка" напомнили также, что фермерские хозяйства могут сэкономить, если постараются перенести энергопотребление на часы меньшей нагрузки на энергосистему - в это время стоимость киловатта ниже, чем в часы пиковых нагрузок. "В связи с этим, прежде чем говорить о льготах, фермерским хозяйствам необходимо реализовать этот комплекс мер", - сказали ТАСС в "Совете рынка".
Рынок против
По мнению "Совета рынка", рынок электроэнергии не может рассматриваться в качестве источника льгот, так как их предоставление за счет других участников рынка является разновидность перекрестного субсидирования. По более ранним оценкам ассоциации, объем "перекрестки" (когда за счет надбавок к тарифу для крупных промышленных потребителей нивелируется разница между реальным и экономически обоснованным тарифом на электроэнергию для населения и социальных объектов - прим. ТАСС) в 2019 году превысил 400 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что это вредит не только развитию энергетического рынка в стране, но и другим отраслям промышленности.
"Наращивание перекрестного субсидирования вредно и опасно для отрасли и для потребителей, а в конечном итоге и для экономики России. Ведь любые льготы только увеличивают размер перекрестного субсидирования в отрасли, приводят к дополнительной нагрузке как на генерирующие компании, так и на потребителей, существенно искажают ценовые сигналы, изымают потенциальные инвестиции как из энергетики, так и из других отраслей промышленности", - заявили ТАСС в "Совете производителей энергии".
"В снижении цен на электроэнергию нуждаются все потребители - промышленные предприятия, организации и учреждения. Причина высоких цен - неэффективное управление отраслью, разрастание надбавок и перекрестного субсидирования. Именно с ними необходимо бороться, а не создавать новые преференции и перекрестное субсидирование для отдельных групп потребителей", - резюмировал заместитель директора "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко.