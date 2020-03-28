Минэнерго и ФАС предлагают фермерам снижать траты на электроэнергию не за счет льгот

В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос о дополнительных способах компенсации аграриям расходов на электричество. 26 марта Минсельхоз РФ сообщил, что направил в Минэнерго предложения по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов с годовым доходом до 120 млн рублей до тарифов населения.

Ведомства и эксперты, опрошенные ТАСС, в частности, видят потенциал снижения стоимости электроэнергии в отказе фермерами от услуг сбытовых компаний и переводе сельхозпредприятий на энергосберегающие технологии. Такой подход не увеличит объем перекрестного субсидирования в энергетике, с которым правительство борется уже не первый год, не ляжет дополнительным бременем на малый и средний бизнес и не станет причиной снижения доходов генерирующих компаний.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживают предоставление льгот на электроэнергию для аграриев, но предлагают воспользоваться рядом уже действующих мер для снижения затрат на энергоресурсы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах министерства и регулятора.

Аргументы против

"Вопросы по поддержке аграриев уже неоднократно прорабатывались Минэнерго. Министерство не поддерживает установление льготной цены для сельхозтоваропроизводителей, так как снижение платежей аграриев приведет к переносу затрат на других потребителей, тот же малый и средний бизнес", - сказали ТАСС в пресс-службе Минэнерго.

А если разницу между экономически обоснованной и льготной ценой на электроэнергию для аграриев не переложить на других потребителей, то в минусе окажутся энергокомпании, сообщает ведомство.

Позицию министерства разделяет и ФАС, отмечая, что сейчас электроэнергия по регулируемым тарифам (ниже экономически обоснованных) поставляется только для населения и приравненным к ним категориям. Регулятор не видит необходимости включать аграрные предприятия в этот список для избежания роста перекрестного субсидирования.

"ФАС не поддерживает введение регулирования тарифов на электроэнергию фермерским хозяйствам с введением дополнительного перекрестного субсидирования", - сказали в пресс-службе регулятора.

Альтернативные решения

По данным Минэнерго, цена на электроэнергию для потребителей сетей низкого напряжения, к которым в основном подключены сельхозтоваропроизводители, в 2019 году составляла 5,66 рубля за 1 кВт ч без НДС - столько же платят за свет магазины, парикмахерские или бюджетные учреждения.

Снизить стоимость киловатта фермеры могут и без введения для них специальных льгот, считают на рынке. Так, по расчетам Минэнерго, 5%-ную экономию по счетам за свет аграрии могут получить при переходе с розничного на оптовый рынок электроэнергии, на котором не потребуется платить сбытовой компании за поставки электроэнергии. Значительно сэкономить поможет и смена тарифа.

"Согласно анализу Минэнерго, более 60% аграриев рассчитываются по самой дорогой ценовой категории. Потенциал снижения затрат на электрическую энергию у четырех из девяти тепличных комплексов при переходе на другую ценовую категорию составляет от 2 до 22%", - сообщает ведомство.

Также Минэнерго рекомендует установку современных экологичных и энергоэффективных источников света, основанных на светодиодных технологиях, и внедрить современные системы управления освещением.

"Способом поддержки может быть адресное субсидирование расходов через соответствующие госпрограммы, а также специальные меры поддержки для МСП в аграрной сфере", - добавляет ФАС.

В пресс-службе "Совета рынка" напомнили также, что фермерские хозяйства могут сэкономить, если постараются перенести энергопотребление на часы меньшей нагрузки на энергосистему - в это время стоимость киловатта ниже, чем в часы пиковых нагрузок. "В связи с этим, прежде чем говорить о льготах, фермерским хозяйствам необходимо реализовать этот комплекс мер", - сказали ТАСС в "Совете рынка".

Рынок против

По мнению "Совета рынка", рынок электроэнергии не может рассматриваться в качестве источника льгот, так как их предоставление за счет других участников рынка является разновидность перекрестного субсидирования. По более ранним оценкам ассоциации, объем "перекрестки" (когда за счет надбавок к тарифу для крупных промышленных потребителей нивелируется разница между реальным и экономически обоснованным тарифом на электроэнергию для населения и социальных объектов - прим. ТАСС) в 2019 году превысил 400 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что это вредит не только развитию энергетического рынка в стране, но и другим отраслям промышленности.

"Наращивание перекрестного субсидирования вредно и опасно для отрасли и для потребителей, а в конечном итоге и для экономики России. Ведь любые льготы только увеличивают размер перекрестного субсидирования в отрасли, приводят к дополнительной нагрузке как на генерирующие компании, так и на потребителей, существенно искажают ценовые сигналы, изымают потенциальные инвестиции как из энергетики, так и из других отраслей промышленности", - заявили ТАСС в "Совете производителей энергии".

"В снижении цен на электроэнергию нуждаются все потребители - промышленные предприятия, организации и учреждения. Причина высоких цен - неэффективное управление отраслью, разрастание надбавок и перекрестного субсидирования. Именно с ними необходимо бороться, а не создавать новые преференции и перекрестное субсидирование для отдельных групп потребителей", - резюмировал заместитель директора "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко.