Кумпилов: расширение энергетической инфраструктуры придаст импульс инвестпроектам в Адыгее

МАЙКОП, 27 марта. /ТАСС/. Расширение инфраструктуры энергетического комплекса Адыгеи позволит придать импульс реализации инвестпроектов в регионе. Такое мнение высказал в пятницу глава республики Мурат Кумпилов на селекторном совещании по индивидуальной программе социально-экономического развития региона под председательством замруководителя аппарата правительства РФ Валерия Сидоренко.

"Обеспечение электроснабжением территорий республики придаст импульс реализации инвестиционных проектов, а также развитию туристической сферы региона", - сказал Кумпилов. При этом, он отметил, что выполнение мероприятий по расширению инфраструктуры энергетического комплекса позволит создать условия для техприсоединения объектов бизнеса, соцсферы и жилищного строительства. Кумпилов рассказал, что в проект программы включено 30 мероприятий, каждое из которых нацелено на ускоренный рост показателей по всем направлениям и улучшение инвестклимата в регионе. Объем федеральных средств, планируемый к освоению, составит свыше 5 млрд рублей.

В частности, проинформировал глава региона, документ учитывает такие потребности как снятие инфраструктурных ограничений, создание привлекательных условий для малого и среднего бизнеса, а также повышение качества жизни населения за счет повышения качества услуг медицины, культуры и спорта.

Отдельно Кумпилов заметил, что в Адыгее планируется создание территорий с преференциальным режимом для предпринимательской деятельности, а также других условий для реализации инвестпроектов. Кроме того, предполагается возможность использования в рекреационных целях часть плато Лагонаки для развития туризма и энергоснабжения горнолыжного курорта "Лагонаки".

В пресс-службе главы республики ТАСС также пояснили, что, говоря о существующей единой газотранспортной системе, руководитель региона отметил ее перегруженность по приоритетным направлениям". В связи с этим в программу были внесены мероприятия по реконструкции газораспределительные станции в Майкопском районе, строительство газопровода-отвода и станции в Тахтамукайском районе, а также расширение газотранспортной системы Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов.

Кроме того, власти республики предложили включить в программу реконструкцию автодороги "Даховская-Лагонаки" и укрепление берега реки Белой в Майкопе.