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Распространение коронавируса нового типа

Минкомсвязь попросила включить телефоны в список товаров первой необходимости

Глава ведомства Максут Шадаев также считает нужным предусмотреть отсрочки операторами связи по абонентским платежам в течение нерабочей недели

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой включить абонентские устройства, в том числе телефоны, в список товаров первой необходимости в условиях пандемии. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ТАСС, его получение подтвердили в аппарате вице-премьера.

Шадаев напоминает, что во исполнение указа президента в РФ от 25 марта 2020 года были одобрены рекомендации работодателям в отношении применения на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Однако, отмечает министр, организации связи в перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней, не вошли.

По мнению Шадаева, чтобы в полной мере обеспечить стабильность и качество работы сетей связи в этот период, необходимо, во-первых, не распространять режим нерабочих дней в эти дни на операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем. Кроме того, необходимо включить услуги связи и абонентские устройства в перечень товаров и услуг первой необходимости и предусмотреть отсрочки операторами связи по абонентским платежам в указанный период.

"Полагаем, что готовность, качество и надежность работы сетей мобильной и фиксированной связи является одним из критически важных условий коммуникации граждан, эффективной работы органов власти, объектов критической инфраструктуры РФ, медицинских и других городских служб в условиях прогнозируемой повышенной нагрузки на сети связи", - пояснил свою позицию глава Минкомсвязи.

Выступая в среду с обращением к россиянам, президент России Владимир Путин объявил нерабочей всю следующую неделю. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главная цель выходной недели - минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы должны продолжать трудиться.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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