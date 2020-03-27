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Распространение коронавируса нового типа

Власти КБР планируют поддержать туротрасль налоговыми и кредитными каникулами

В регионе из-за распространения коронавируса закрыты кафе, рестораны, а также объекты туристической отрасли

НАЛЬЧИК, 27 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют поддержать налоговыми и кредитными каникулами представителей ключевой для республики туристической отрасли, которые понесут убытки в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 27 марта своим указом закрыл кафе и рестораны, объекты туристической отрасли, запретил проведение всех массовых мероприятий на территории республики из-за ситуации, связанной с распространением нового коронавируса. С 28 марта до 1 июня закрыты все объекты с массовым прибыванием людей, расположенные в курортной зоне региона, который в прошлом году принял у себя 604 тыс. отдыхающих.

"Сегодня ситуация контролируемая, тем не менее, она непростая. Мы уже ощущаем снижение туристического потока, первейшая задача - обеспечить безопасность прибывающих людей и персонала. Второе - принять меры, которые позволяют урегулировать экономическое положение этих предприятий, не ухудшать его, во всяком случае. Мы будем [предлагать] предоставление налоговых каникул на определенный период, предоставление кредитных каникул", - сказал Рахаев.

Проблема, связанная с коронавирусом, затрагивает абсолютно все отрасли экономики, наиболее чувствительная в этом плане - туристическая, отметил он. "Поскольку она является ведущей отраслью КБР, конечно же, мы будем принимать соответствующие меры, которые в той или иной степени снижают риски потери доходов предприятий"- добавил Рахаев.

В КБР в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих. За прошлый год Кабардино-Балкарию посетили 602 тыс. отдыхающих, что на 9% больше чем в 2018 году. Увеличилось количество иностранных гостей - 24 тыс., по сравнению с предыдущим годом рост составил 28%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
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