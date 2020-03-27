{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Google намерены выделить $800 млн на помощь бизнесу и борьбу с коронавирусом

Там разрешат Всемирной организации здравоохранения и десяткам других структур бесплатно разместить объявления в сервисах компании на общую сумму $250 млн

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Google в свете распространения нового коронавируса намерена выделить около $800 млн в целях поддержки бизнеса и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении генерального директора компании Сундара Пичаи.

Как следует из документа, Google разрешит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и десяткам других структур бесплатно разместить объявления в сервисах компании на общую сумму $250 млн. Это поможет им предоставлять "важную информацию о том, как предотвратить распространение COVID-19", полагает Пичаи.

В заявлении отмечается, что около $340 млн Google выделит на предоставление малому и среднему бизнесу возможности разместить до конца текущего года рекламу на льготных условиях. "Мы надеемся, что это позволит им отчасти компенсировать некоторые расходы на то, чтобы оставаться на связи с клиентами", - констатировал гендиректор Google. Еще $200 млн компания направит на программы обеспечения "малого и среднего бизнеса доступом к капиталу" по всему миру.

В Google также намерены выделить около $20 млн на предоставление связи и вычислительных мощностей исследователям, разрабатывающим средства для противодействия распространению коронавируса.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 94,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 1,4 тыс. человек. 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Аэрофлот" приостанавливает до 30 апреля полеты в Пекин и Гуанчжоу
При этом компания с 27 марта сократила количество рейсов в Бангкок, в Мале, Шанхай и Нью-Йорк
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС