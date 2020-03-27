FT: OneWeb готовится объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Британская компания-стартап OneWeb уже в ближайшие часы может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщила в пятницу на своем сайте газета Financial Times (FT).

По информации британского издания, OneWeb не удалось достичь договоренности с японским холдингом Softbank о привлечении дополнительных инвестиций в размере $2 млрд. Сообщается, что одной из причин провала переговоров, продолжавшихся несколько месяцев, стало ухудшение мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. До конца дня компания может подать в США заявление о банкротстве и реорганизации. Ранее OneWeb удалось привлечь инвестиции на общую сумму в $3,4 млрд.

Источники FT сообщают, что переговоры OneWeb с ее главным инвестором провалились 21 марта - всего за несколько часов до того, как еще 34 спутника OneWeb были выведены на орбиту ракетой-носителей "Союз-2.1б", запуск которой был осуществлен с космодрома Байконур. Этот запуск позволил довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 аппаратов.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля и 21 марта на орбиту было выведено еще по 34 спутника. В 2020 году должны были состояться первые два запуска британских спутников связи с космодрома Восточный.

Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.