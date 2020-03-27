"Аэрофлот" приостанавливает до 30 апреля полеты в Пекин и Гуанчжоу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Полеты "Аэрофлота" в китайские Пекин и Гуанчжоу будут приостановлены с 28 и 29 марта соответственно, следует из информации на сайте компании. Планируется, что рейсы приостановлены как минимум до 30 апреля.

При этом компания с 27 марта сократила количество рейсов в Бангкок (Таиланд), в Мале (Мальдивы), Шанхай (Китай), Нью-Йорк (США).

С 27 марта все международное авиасообщение в России закрыто на фоне пандемии коронавируса, разрешается выполнять только вывозные рейсы для возвращения граждан РФ домой, а также перевозки грузов и почты. Ранее "Аэрофлот" сообщал, что продолжит вывозные рейсы из ряда стран.