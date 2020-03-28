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Взаимодействие участников контрактной системы на нерабочей неделе будет круглосуточным

Минфин рекомендует банкам, выдающим банковские гарантии для участия в закупках, размещать информацию о выдаче таких гарантий в реестре банковских гарантий в кратчайший срок

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Взаимодействие участников контрактной системы в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля будет осуществляться в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

"Информационное взаимодействие банков, в которых участниками закупок открыты специальные счета для обеспечения заявок, и операторов электронных площадок в нерабочие дни будет осуществляется в круглосуточном режиме (то есть, предусмотренное Законом № 44-ФЗ блокирование и прекращение блокирования денежных средств на специальных счетах участников закупок будет осуществляться в обычном режиме и без изменения регламентированных сроков)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минфин России рекомендует банкам, выдающим банковские гарантии для участия в закупках, размещать информацию о выдаче таких гарантий в реестре банковских гарантий в кратчайший срок, то есть в срок, близкий к началу регламентированного срока размещения.

"Заказчики смогут разместить в единой информационной системе в сфере закупок отчетность о закупках у субъектов малого предпринимательства за 2019 год, подлежащую размещению до 1 апреля, в ближайший рабочий день, - то есть 6 апреля (позже); в целях упрощения действий участников контрактной системы перенос сроков проведения процедур (торгов) подачи ценовых предложений на ближайший рабочий день будет осуществлен автоматически без дополнительных действий со стороны заказчиков", - отметили в Минфине.

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