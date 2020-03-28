Системы для проведения ИВЛ нескольким пациентам одновременно будет выпускать Ростех

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ростех готов к запуску производства систем для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нескольким пациентам от одного аппарата одновременно без риска заражения, говорится в сообщении госкорпорации.

В пятницу руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в апреле будет произведено 80-90 тыс. таких комплектов, к маю объем производства увеличится до 200 тыс. комплектов.

"Совместно со специалистами - реаниматологами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, ФМБА России и специалистами компании "Атлас" конструкторы "Швабе" госкорпорации Ростех создали опытный образец такой системы. Это полностью рабочее оборудование, которое прошло необходимые испытания. На изделие получено одобрение, мы готовы запустить его серийное производство", - приводятся в сообщении Ростеха слова замгендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина.

По его словам, перед госкорпорацией была поставлена задача рассмотреть возможность разработки опытных образцов одноразовых комплектов контуров вентиляции легких для двух, трех или четырех пациентов по аналогу зарубежных.

Разработка представляет собой систему одноразовых дыхательных контуров, переходников и фильтров для вентиляции легких до четырех пациентов, исключающую перекрестное заражение между ними, отмечает Ростех.

"Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Наши зарубежные коллеги пытаются обеспечить вентиляцией из одного прибора ИВЛ от одного до четырех пациентов. Однако это ведет к риску передачи инфекции от одного пациента к другому", - пояснила Скворцова.

Система совместима как с любыми отечественными аппаратами ИВЛ, так и с зарубежными изделиями. Производить комплекты будет Лыткаринский завод оптического стекла, входящий в "Швабе" Ростеха.