В "Час Земли" Сбербанк погасит вывески в более чем 3 тыс. офисов и отделений

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сбербанк России традиционно поддержит акцию "Час Земли", которая пройдет во всем мире 28 марта, и отключит в этот день на один час световые знаки и вывески более чем в 3 тыс. своих офисов и отделений. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"В знак присоединения к акции "Час Земли" 28 марта в 20:30 в Сбербанке при помощи системы телеметрического и дистанционного управления будут отключены на один час световые знаки и вывески в более чем 3 тыс. офисов и отделений по всей стране", - сказал он.

Банк обращается с призывом поддержать акцию и задуматься о личной ответственности за сбережение ресурсов планеты, добавил Ведяхин.

"Сбербанк призывает своих сотрудников, клиентов и партнеров принять участие в этой международной экологической акции и в знак неравнодушия вместе с семьей на один час погасить свет у себя дома. Данная акция несет в себе одновременно образовательный посыл и объединяющий призыв, что так важно сегодня для всех и каждого", - пояснил собеседник агентства.

Актуальность в условиях пандемии

В последние месяцы во всем мире становится все более очевидной важность осознанного поведения в условиях пандемии коронавируса, и в этом смысле призыв к признанию личной ответственности за состояние окружающей среды, с которым обращаются к людям участники акции "Час Земли", становится еще более актуальным, считает Ведяхин.

"Сейчас весь мир, и наша страна в том числе, сталкивается с непростыми реалиями. Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь, изменив быт, общение, работу, мы учимся жить в новой реальности, меняем свои привычки и приобретаем новые. При этом важно помнить, что жизнь продолжается, и именно в такое непростое время нам просто необходимо сохранять позитивный настрой и осознанно подходить к своему поведению. Каждый человек несет персональную ответственность за себя, а также за сохранность окружающей среды и ресурсов планеты", - добавил он.

По мнению Ведяхина, и поразившая мир пандемия, и многочисленные экологические проблемы подчеркивают хрупкость окружающего мира и самого человека.

"В этом смысле экологическая акция "Час Земли" - это еще один способ привлечь внимание людей к проблеме ресурсосбережения и осознанного потребления, а также интегрировать в свою жизнь простые экологические практики для устойчивого развития того хрупкого мира, в котором мы все живем", - резюмировал он.

Формирование "зеленой" экономики

В Сбербанке подчеркивают, что одной из своих задач считают формирование "зеленой" экономики. Банк также учитывает принятые во всем мире критерии ESG (Environment, Social, Government) - критерии экологического, социального и государственного управления.

"Тематика устойчивого развития и входящие в нее аспекты ESG занимают важное место в стратегии и культуре Сбербанка, поэтому мы стараемся быть драйвером экологической повестки как внутри банка для наших сотрудников, так и активно участвовать в формировании устойчивой "зеленой" экономики", - говорит Ведяхин.

В частности, в Сбербанке реализуют принцип "зеленого офиса", особое внимание уделяется цифровизации операционной среды, уменьшающей использование бумаги. Дает эффект и раздельный сбор мусора с передачей его на повторную переработку, причем к 2025 году банк планирует утилизировать таким образом до 40% отходов, рассказал Ведяхин.

Исходя из этого подхода, Сбербанк также стремится снижать количество потребляемой энергии - как сообщили Ведяхин, результатом стало снижение общего энергопотребления на 11% в 2019 году и более чем на 20% за пять лет.