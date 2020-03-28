Премьеры России и Армении заявили о необходимости сохранить товарные потоки

МОСКВА/ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и подчеркнули необходимость сохранить товарные потоки в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Главы правительств обсудили меры, принимаемые для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин и Никол Пашинян затронули также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранения в полном объеме товарных потоков между Россией и Арменией", - говорится в сообщении российского кабмина.

Со своей стороны Пашинян заявил в Facebook, что "решение российского правительства вызвало озабоченность в бизнес-кругах Армении". "Хочу всех успокоить. Это решение не будет касаться наших грузов. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и он подтвердил, что грузы из Армении в Россию и в обратном направлении будут доставляться в обычном режиме", - сказал армянский премьер.

На КПП "Верхний Ларс" из-за погодных условий скопилось много автомобилей, и сейчас ведутся работы со структурами и в России и в Грузии, чтобы грузоперевозки вошли в обычный режим.

"Хочу поблагодарить российских и грузинских коллег за конструктивный диалог, который позволит нам решить проблему, которая усложняется ситуацией связанной с коронавирусом", - отметил армянский премьер.