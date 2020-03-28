{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Премьеры России и Армении заявили о необходимости сохранить товарные потоки

Михаил Мишустин отметил, что грузы из Армении в Россию и в обратном направлении будут доставляться в обычном режиме

МОСКВА/ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и подчеркнули необходимость сохранить товарные потоки в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Главы правительств обсудили меры, принимаемые для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин и Никол Пашинян затронули также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранения в полном объеме товарных потоков между Россией и Арменией", - говорится в сообщении российского кабмина.

Со своей стороны Пашинян заявил в Facebook, что "решение российского правительства вызвало озабоченность в бизнес-кругах Армении". "Хочу всех успокоить. Это решение не будет касаться наших грузов. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и он подтвердил, что грузы из Армении в Россию и в обратном направлении будут доставляться в обычном режиме", - сказал армянский премьер.

На КПП "Верхний Ларс" из-за погодных условий скопилось много автомобилей, и сейчас ведутся работы со структурами и в России и в Грузии, чтобы грузоперевозки вошли в обычный режим.

"Хочу поблагодарить российских и грузинских коллег за конструктивный диалог, который позволит нам решить проблему, которая усложняется ситуацией связанной с коронавирусом", - отметил армянский премьер.

Теги
АрменияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Международный автосалон в Детройте перенесен на год из-за коронавируса
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США переоборудует под временную больницу выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС