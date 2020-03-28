Алиханов заявил, что закрытие госграницы не скажется на поставке грузов в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Решение об ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, не коснется поставки коммерческих грузов, в том числе продуктов на территорию Калининградской области, окруженной странами Евросоюза. Об этом сообщил в субботу журналистам губернатор региона Антон Алиханов.

В субботу на сайте кабмина РФ было опубликовано распоряжение, согласно которому Минтрансу РФ совместно с ФСБ, ФТС РФ и Роспотребнадзором поручено с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

"Никаких ограничений [для поставки грузов в Калининград] не будет. Это не касается движения грузов. Грузы никоим образом не будут затронуты, и экономической, товарной блокады не будет", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что в самом начале развития ситуации с коронавирусом региональные власти совместно с торговыми сетями проанализировали ситуацию по продовольственным товарам, товарам длительного потребления и рекомендовали торговым сетям сделать соответствующие запасы. По его словам, запасы в торговых сетях достаточные, а единственное, что изменилось в их работе, - это "скорость выкладки на полки".

Калининградская область окружена территориями Литвы и Польши. Движение легкового транспорта в область через их территории было ограничено в середине марта. Движение грузового транспорта через пункты пропуска на границах региона не ограничивалось, но были приняты меры для предотвращения распространения инфекции. Работодателей обязали обеспечить российским водителям условия для самоизоляции между рейсами. Иностранным было предписано максимально сократить контакты с российскими гражданами на пунктах пропуска через границы и оперативно после прибытия покинуть территорию региона.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 28 марта в Калининградской области на COVID-19 обследовано 3 тыс. 341 человек, из них выявлено 11 случаев заражения, о тяжелых случаях не сообщается. Одна женщина выздоровела и выписана из больницы. Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 599 человек, в том числе 21 - в специальном учреждении "Паруса надежды". В регионе отменены все массовые мероприятия.