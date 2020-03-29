Путин поручил оперативно упростить процедуру банкротства для граждан

"Государственной Думе <...> обеспечить совместно с правительством РФ принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина", предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам телеобращения к россиянам в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Поручение должно быть исполнено не позднее 17 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.