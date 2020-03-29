Путин поручил Минтруду и ПФР осуществить выплаты ветеранам в апреле

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минтруду и Пенсионному фонду России (ПФР) осуществить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы в апреле. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля в воскресенье.

"Минтруду России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации осуществить в апреле 2020 года единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, предусмотренную указом президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 года № 100",- говорится в документе.

Ранее Пенсионный фонд сообщил, что уже направил средства на соответствующие выплаты в кредитные организации и в "Почту России".