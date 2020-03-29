Премьер Украины предложил урезать зарплаты чиновникам на время борьбы с коронавирусом

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил наполовину урезать заработные платы высокопоставленным чиновникам до конца 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тыс. гривен, или $1,9 тыс.), получали только половину", - написал он в своем Telegram-канале.

Исключение, по словам премьера, сделают только для работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом и в сфере нацбезопасности и обороны. Шмыгаль также заявил о планах правительства "уменьшить на 30% размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний". "Итак, начнем пересмотр госбюджета с себя", - отметил он.

При этом кабинет министров, по словам премьера, не будет сокращать финансирование культуры и образования. Расходы стабилизационного фонда планируют направить на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, задействованным в борьбе с вирусом, денежную помощь пенсионерам, выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу, и на предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Кабинет министров предварительно согласовал указанные изменения в госбюджет и планирует утвердить их в ближайшее время.

Правительство Украины 26 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило общенациональный карантин до 24 апреля. По данным Центра общественного здоровья при Минздраве, в стране по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.