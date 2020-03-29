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Зеленский призвал Раду принять законы для получения кредита МВФ во избежание дефолта

Планируется, что размер кредита составит $10 млрд.

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады принять законы, необходимые для получения кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере $10 млрд. В своем видеообращении, опубликованном в воскресенье, Зеленский подчеркнул, что в противном случае стране может грозить дефолт.

"Наша страна из-за коронавируса оказалось на распутье. Первый путь - принятие двух жизненно важных законов, после чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов, что послужит стабилизации экономики и преодолению кризиса, а второй путь - провал закона, а после упадок экономики, даже угроза дефолта", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что последние недели офис президента и правительство "делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины". "Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами", - заключил он.

Зеленский 27 марта сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы на условиях принятия Радой двух законов: об открытии рынка земли и о банках (предполагает запрет возврата национализированных банков бывшим владельцам). Президент тогда подчеркнул, что при выполнении условий страна на протяжении 15 дней получит первый транш в размере около 1,75 млрд - 2 млрд долларов.

Внеочередное заседание Верховной рады, на котором планируется рассмотрение указанных президентом законов, запланировано на 30 марта.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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