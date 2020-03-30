Автоконцерны приостанавливают производство машин в России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Автопроизводители приостанавливают выпуск машин в России до 3 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим (с сохранением заработной платы). Такая мера необходима, чтобы снизить темпы распространения инфекции в стране.

Так, отечественные концерны "АвтоВАЗ" (заводы в Тольятти и Ижевске) и "КамАЗ" (завод в Набережных Челнах) приостанавливают производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля. На предприятиях в дежурном режиме останутся лишь сотрудники, отвечающие за "непрерывные производственные процессы". Аналогичный режим работы также вводится на калининградском заводе "Автотор" и предприятиях "Группы ГАЗ" (головное предприятие - автозавод "ГАЗ" в Нижнем Новгороде).

В свою очередь, автоконцерн "Соллерс", объединяющий заводы УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers, приостановил выпуск автомобилей с 28 марта. В целом остановлена вся производственная деятельность, не связанная с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния заводов. Работа предприятий возобновится 5 апреля.

Конвейеры также останавливаются на российских заводах иностранных автопроизводителей. В частности, Renault (завод в Москве), Toyota, Nissan и Hyundai (заводы в Петербурге).

При этом во всех компаниях уточнили, что зарплата сотрудников, которые не будут работать на этой неделе, сохранится.

Ранее на фоне ситуации с коронавирусом ряд автоконцернов в РФ уже объявил о приостановке производства. Так, заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia и Skoda Kodiaq) уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля. Groupe PSA приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса. Калужский завод по производству грузовиков Volvo остановит конвейер с 13 по 30 апреля.