{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Автоконцерны приостанавливают производство машин в России

В компаниях уточнили, что зарплата сотрудников, которые не будут работать на этой неделе, сохранится

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Автопроизводители приостанавливают выпуск машин в России до 3 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим (с сохранением заработной платы). Такая мера необходима, чтобы снизить темпы распространения инфекции в стране.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Так, отечественные концерны "АвтоВАЗ" (заводы в Тольятти и Ижевске) и "КамАЗ" (завод в Набережных Челнах) приостанавливают производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля. На предприятиях в дежурном режиме останутся лишь сотрудники, отвечающие за "непрерывные производственные процессы". Аналогичный режим работы также вводится на калининградском заводе "Автотор" и предприятиях "Группы ГАЗ" (головное предприятие - автозавод "ГАЗ" в Нижнем Новгороде).

В свою очередь, автоконцерн "Соллерс", объединяющий заводы УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers, приостановил выпуск автомобилей с 28 марта. В целом остановлена вся производственная деятельность, не связанная с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния заводов. Работа предприятий возобновится 5 апреля.

Конвейеры также останавливаются на российских заводах иностранных автопроизводителей. В частности, Renault (завод в Москве), Toyota, Nissan и Hyundai (заводы в Петербурге).

При этом во всех компаниях уточнили, что зарплата сотрудников, которые не будут работать на этой неделе, сохранится.

Ранее на фоне ситуации с коронавирусом ряд автоконцернов в РФ уже объявил о приостановке производства. Так, заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia и Skoda Kodiaq) уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля. Groupe PSA приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса. Калужский завод по производству грузовиков Volvo остановит конвейер с 13 по 30 апреля.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Инвесторы в ближайшие 8 лет построят в Приморье свинокомплексы, теплицы и пищевой завод
Планируется, что реализация сельскохозяйственных проектов позволит на 70% обеспечить жителей края яйцами, на 63% - молоком, на 45% - мясом птицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС