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Распространение коронавируса нового типа

Банк "Открытие" вводит кредитные каникулы для пострадавших от пандемии заемщиков

Ранее о кредитных каникулах для заемщиков объявили Сбербанк и ВТБ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Банк "Открытие" вводит с 1 апреля 2020 года кредитные каникулы сроком до трех месяцев для заемщиков - физических лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Банк "Открытие" объявил о дополнительных мерах поддержки клиентов - физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в период эпидемии коронавирусной инфекции. Для таких клиентов предусмотрены кредитные каникулы на срок до трех месяцев. В течение этого времени заемщик будет полностью освобожден от уплаты ежемесячного платежа по ипотеке или потребительскому кредиту", - отмечается в сообщении.

Кредитными каникулами смогут воспользоваться клиенты, имеющие больничный лист сроком 10 и более дней или документальное подтверждение падения дохода более чем на 30%. Как уточнили в банке, программа поддержки стартует 1 апреля 2020 года.

Ранее о кредитных каникулах для заемщиков объявили Сбербанк и ВТБ.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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