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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты: российские нефтяники могут сократить капзатраты на 20% из-за обвала цен на нефть

При этом аналитики полагают, что добычи экономия не коснется: затраты будут снижаться в переработке, маркетинге и других сферах деятельности

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нефтяные компании по всему миру начали сокращать инвестиции на фоне обвала цен на сырье ниже $30 за баррель. Российская отрасль может последовать примеру международных крупных нефтяных компаний и урезать бюджеты на 10-20% в 2020 года, считают опрошенные ТАСС аналитики. Впрочем, добычи экономия не коснется: затраты будут снижаться в переработке, маркетинге и других сферах деятельности, считают эксперты.

О планах затянуть пояса из-за падения цен нефти уже заявили ExxonMobil, Chevron, Saudi Aramco, Shell, Eni, Equinor и другие международные нефтяные мейджоры. Их капитальные и операционные затраты сократятся в пределах 25%. Помимо этого компании приостанавливают запуск новых проектов и программы выкупа акций.

"Если цены на нефть не начнут восстанавливаться в ближайшее время, российским компаниям тоже придется пересматривать бюджеты - они вполне могут оказаться на 10-20% ниже в рублях, чем планировалось изначально", - полагает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, это плохая новость для нефтесервисных компаний, которые могут столкнуться с падением стоимости услуг и ухудшением условий платежей.

По факту инвестиции российских компаний могут оказаться меньше изначально заявленных, так как им придется пересчитать бюджеты, исходя из цены нефти по $30 за баррель, считает аналитик Bank of America Merrill Lynch (BofA) Карен Костанян. По его оценке, в долларовом выражении капзатраты в российской нефтянке могут сократиться на треть.

С такой оценкой согласен и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Однако он указал, что снижение сумм будет объясняться, прежде всего, девальвацией курса рубля, а не реальными сокращениями бюджетов. "В сумме рублевые Capex сокращаться не будут, даже по большинству компаний они вырастут", - полагает он. По мнению собеседника ТАСС, в России компании даже могут увеличить вложения в бурение скважин, как это было после нефтяного кризиса 2014-2015 годах.

Добыча не пострадает

"Надо понимать, что, когда мы сравниваем американские компании с российскими, для наших есть курс рубля и при этом издержки все рублевые. Плюс в России система налогообложения такова, что при падении цен на нефть EBIDTA (прибыль до вычета расходов - прим. ТАСС) компаний падает существенно медленнее, чем сами цены, тем более в рублевом выражении", - пояснил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

При средней цене нефти в $35 за баррель EBITDA российских компаний сократится только на 20% к уровню 2019 года, подсчитали в АКРА. "И это далеко не катастрофа, это условия, в которых можно вполне работать", - считает эксперт. Сократить капвложения компаниям придется, если стоимость нефти опустятся до уровня $20 за баррель на долгий период, полагает он.

Все эксперты соглашаются с тем, что на бурении сокращение издержек скажется в последнюю очередь. "Обратите внимание, что в 2015-2016 гг. в России было запущено много новых крупных проектов. Никакие низкие цены им тогда не помешали", - напомнил Танурков. Сейчас в России столь грандиозных планов по запуску новых месторождений не стоит, ближайшие намечены на 2021 год (проекты "Роснефти" и "Газпром нефти"). "В принципе, ничто не мешает запустить их и при ценах нефти $30-35 за баррель", - полагает Танурков.

"Оптимизация коснется нефтепереработки, потому что объемы будут снижаться. Инвестиции в добычу никто трогать не будет. Сокращать, если и будут в рублях, то это коснется переработки, маркетинга, все кроме добычи", - заключил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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