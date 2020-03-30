Пакет антикризисных мер разработают в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития Северной Осетии разрабатывает региональные антикризисные меры, которые будут приняты в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам начальник отдела поддержки предпринимательства Отар Цаболов.

"Эти меры должны минимизировать потери бизнеса в непростой ситуации, сложившейся в связи с угрозой распространения коронавируса. Региональный пакет будет принят в максимально сжатые сроки. Необходимость подобных действий очевидна, так как ряд отраслей приостановил свою деятельность, и, соответственно, бизнес в данных сферах несет убытки", - сказал он.

Цаболов пояснил, что временное закрытие торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-центров, предприятий сферы услуг - вынужденное решение, и призвал предпринимателей и жителей республики с пониманием отнестись к этому шагу, так как речь идет о защите здоровья и жизни граждан. Аптеки и магазины, которые продают продукты питания и товары первой необходимости, продолжат работу с соблюдением всех санитарных норм.

Он отметил важность проводимых сотрудниками ведомства разъяснительных бесед с предпринимателями. Задача - пресечь искусственный дефицит, когда некоторые торговые точки сознательно не продают товары в надежде сбыть их позже по завышенным ценам. "Подобное поведение недопустимо. Есть обратные примеры, когда бизнесмены, напротив, идут навстречу населению, проявляя социальную ответственность. Надо ориентироваться на них", - подчеркнул Отар Цаболов.