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Распространение коронавируса нового типа

Министр экономики Франции счел реалистичным прогноз снижения ВВП на 3% за месяц карантина

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что поддержание экономики на минимальном уровне "не может делаться в ущерб здоровью трудящихся"

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает вполне реалистичными прогнозы экспертов о снижении ВВП страны на 3% за месяц карантина. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала BFM. Министр выступал из своего кабинета, предпочтя не появляться в телестудии, как это обычно ранее делалось во время утренних интервью министров.

"Я не хочу делать прогнозы относительно годового снижения ВВП Франции. Я уже говорил, что он будет более 1%. В то же время я считаю вполне обоснованными прогнозы Национального института экономики и статистики о снижении ВВП на 3% и мнения Организации экономического сотрудничества и развития о снижении [ВВП] несколько меньше, чем 3%, - отметил Ле Мэр. - Но на данный момент мы не знаем, когда завершится карантин. Поэтому я не буду делать новых прогнозов. Это было бы безответственно и к тому же не точно".

Ле Мэр подчеркнул, что "необходимо гарантировать функционирование экономики на минимальном уровне" и то, что "это не может делаться в ущерб здоровью трудящихся". Отвечая на вопросы о снабжении магазинов, министр констатировал, что "в настоящее время во Франции не наблюдается какого-либо дефицита [продовольственных и хозяйственных] товаров, однако есть нарушения в поставках по ряду из них". Министр отметил, что шоферам грузовиков, доставляющих товары, приходится работать в тяжелых условиях, так как они вынуждены находиться за рулем много часов и не могут даже пообедать, так как все дорожные и городские кафе закрыты.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещение по улицам. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. 27 марта правительство Франции приняло решение о продлении всеобщего режима самоизоляции до 15 апреля. Премьер-министр Эдуар Филипп предупредил сограждан, что вторая фаза карантина будет более трудной, и призвал быть готовыми к долгой борьбе с последствиями пандемии.

Согласно данным Главного управления здравоохранения Франции, к вечеру 29 марта число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом превысило в стране 2,6 тыс. Общее число случаев инфицирования во Франции составляет почти 40,2 тыс.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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