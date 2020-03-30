{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Renault закрыл все свои заводы в мире, кроме Китая и Южной Кореи

Корпорация планирует возобновить производственную деятельность, как только позволит ситуация

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Французский автоконцерн Renault сообщил в понедельник, что в связи с пандемией коронавируса закрыл свои заводы во всех странах, за исключением Китая и Южной Кореи. Об этом говорится в распространенном заявлении руководства корпорации.

"Центральная коммерческая дирекция Renault, исходя из заботы о здоровье своих клиентов, сотрудников и дистрибьюторов, ранее закрыла все свои предприятия во Франции. В настоящее время закрыты заводы во всех остальных странах, за исключением Китая и Южной Кореи", - говорится в заявлении.

"Корпорация планирует возобновить производственную деятельность в затронутых в настоящее время эпидемией странах, как только это позволит ситуация. Она принимает надлежащие меры для эффективного реагирования на коммерческий спрос", - сообщает руководство Renault.

 

Теги
КитайРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение местами в больницах
Мишустин также заявил, что президент и правительство России делают сейчас все, чтобы заболевшие коронавирусом в регионах получали своевременную медицинскую помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС