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Стартап ФИОП "Роснано" начал производить дрожжи для крафтового пива вместо импортных

Предприятие запустило лабораторию, которая размножает необходимый объем дрожжей из 10-миллилитрового образца оригинальных жидких дрожжей за неделю

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Биотехнологический стартап Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" начал выращивать пивные дрожжи для крафтовых пивоваров, столкнувшихся со сложностями в поставках импортного сырья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

"Биолаборатория Beer Genomics (входит в группу "ТехноСпарк", дочернюю компанию ФИОП "Роснано") начала предоставлять услугу размножения пивных дрожжей для крафтовых пивоваров, которые испытывают проблемы с поставками импортного сырья. Предприятие запустило дрожжевую лабораторию, которая размножает необходимый объем дрожжей из 10-миллилитрового образца оригинальных жидких дрожжей за неделю. Лаборатория не только выращивает дрожжи, но и консультирует пивоваров по технологии производства", - говорится в сообщении.

Дрожжи являются главным компонентом пива. В массовом пивоварении, как правило, используют сухие дрожжи, тогда как крафтовые пивовары предпочитают жидкие. Однако большую часть штаммов этих дрожжей завозят из-за рубежа, а в связи с профилактикой распространения коронавируса во всем мире международные поставки штаммов происходят с задержками.

"Крафтовое пивоварение - это зачастую малый бизнес, для него перебои в поставках могут быть критичными. А размножение дрожжей и контроль качества продукции - технологичный процесс, требующий специальных знаний, оборудования, квалификации и вложений в лабораторию, на которые у малого бизнеса нет денег", - сказала директор Beer Genomics Юлия Долгополова, отвечая на вопрос о значимости проекта. По ее словам, предстоящую неделю все сотрудники лаборатории соблюдают карантинные меры, установленные в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции, однако находятся в удаленном доступе для решения рабочих вопросов и готовы провести консультации по видеосвязи.

Входящая в инвестиционную сеть ФИОП группа "ТехноСпарк" осуществляет полный цикл венчурного строительства от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности "ТехноСпарка" - логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек оборудование, алмазная оптика, индустриальная микробиология, аддитивные технологии, гибкая электроника и другие. Группа занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных технопарков и является частью глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного.

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