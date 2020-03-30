Турбизнес предложил создать госпрограмму развития детского туризма

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. После эпидемии коронавируса в наиболее критическом положении может оказаться детский туризм, для его восстановления необходимо создать создать государственную целевую программу по детскому туризму. Об этом ТАСС заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

"Учитывая общий экономический кризис, средств на поездки у населения может не быть. В наиболее критическом положении окажется самый низкомаржинальный сегмент внутреннего туризма - детские экскурсии и путешествия. Помимо мер налоговой, кредитной и другой финансовой поддержки бизнесу, которая сегодня очень важна и жизненно необходима, следует решать задачи будущего туристской сферы и формировать варианты восстановления всей отрасли индустрии гостеприимства", - сказал Бабасян.

По его словам, программа должна быть направлена на интеграцию общеобразовательных и профориентационных программ в детские туристские маршруты, на их поддержку. Детские экскурсии и путешествия в период восстановления российской туристической отрасли помогут загрузить работой предприятия туриндустрии и сформировать "емкость внутреннего потока на 5, 10, 15 лет вперед", заключил Бабасян.