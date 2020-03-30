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Организаторы "Экспо-2020" выступают за перенос выставки из-за коронавируса

Международная выставка должна пройти в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Организаторы международной выставки "Экспо-2020", которая должна пройти в Дубае (ОАЭ) с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, выступили за необходимость переноса мероприятия в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, к такому мнению пришли представители ОАЭ и стран - участниц выставки по итогам состоявшейся в понедельник онлайн-встречи. По сведениям Рейтер, проведение мероприятия может быть отложено на год.

В крупнейшей международной выставке "Экспо" участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

Теги
ОАЭ
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