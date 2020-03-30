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Правительство Нью-Йорка объявило победителей конкурса инноваций Future Grid Challenge

Всего в финал вышли пять команд

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Управление по энергетическим исследованиям и разработкам штата Нью-Йорк (NYSERDA) объявило о присуждении наград победителям в рамках программы Future Grid Challenge. В финал вышли пять команд, представивших инновационные решения по интеграции возобновляемых источников энергии, сообщило издание Daily Energy Insider.

"NYSERDA рада оказать поддержку проектам, имеющим большой потенциал с точки зрения цифровых инноваций в возобновляемой энергетике. Отобранные команды продемонстрировали качественные решения, которые помогут удовлетворить будущие потребности штата в электроэнергии, повысить надежность сети и снизить объем вредных выбросов", - отметила президент и генеральный директор NYSERDA Алисия Бартон.

Среди решений команд - победителей представлены новая коммуникационная система для интеграции агрегированных солнечных данных в измерительную инфраструктуру (AMI), система сбора данных в режиме реального времени для прогнозирования распределенной генерации энергоресурсов и решение по интеграции солнечной энергии в сети с помощью "умных" инверторов.

В рамках следующего этапа проектные команды помогут предприятиям Нью-Йорка, таким как Central Hudson Gas & Electric, Consolidated Edison, National Grid и Orange & Rockland, внедрить разработанные решения на практике.

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